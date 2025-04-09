جامعة التكوين المتواصل تنظم الدورة التكوينية الثانية في المقاولاتية

تنظم جامعة التكوين المتواصل، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، الدورة التكوينية الثانية في المقاولاتية لفائدة 20 طالبا من مختلف التخصصات.

وتندرج هذه الدورة في إطار استراتيجية جامعة التكوين المتواصل الرامية إلى “تعزيز روح المبادرة ودعم ريادة الأعمال لدى الطلبة”.

وأشار البيان إلى أن هذه الدورة, التي تقدم تكوينا نظريا وتطبيقيا يمتد على مدار 15 يوما, تم تأطيرها من قبل نخبة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين والمكونين المعتمدين. إلى جانب خبراء في مجال المقاولاتية وتسيير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويشمل البرنامج التكويني عدة محاور تقنية وعملية، من أبرزها “إعداد مخطط الأعمال بطريقة احترافية باستخدام أدوات رقمية حديثة، ومبادئ التمويل وكيفية إعداد الدراسة المالية للمشروع، وإدارة المخاطر وتطوير استراتيجيات التسويق الرقمي للمقاولات الناشئة”.

كما يستفيد الطلبة المعنيون بهذا التكوين من جلسات “يتم خلالها إرشادهم حول كيفية الاستفادة من آليات دعم وتمويل المشاريع التي توفرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. مع محاكاة واقعية لإنشاء مؤسسة مصغرة, من خلال تمارين جماعية تهدف إلى تعزيز العمل الجماعي والابتكار”.

وتأتي هذه الدورة في سياق “جهود الجامعة المتواصلة لربط التكوين الأكاديمي بالواقع الاقتصادي ومتطلبات سوق العمل.بما يمكن الطلبة من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتجسيد على أرض الواقع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.