جامعة التكوين المتواصل  تنظم ندوة علمية حول التعليم عن بعد

نظمت جامعة التكوين المتواصل، يوم السبت، ندوة علمية حول التعليم عن بعد تحت شعار “التعليم عن بعد.. تعليم المستقبل”.

وحضر الندوة أساتذة، وإطارات وطلبة الجامعة، ومدعوين من المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

واستهل أشغال الندوة البروفيسور يحيى جعفري مدير الجامعة الذي أبرز دور هذا النمط التعليمي المتميز لجامعة التكوين المتواصل.

والذي رافع لضرورة اكتساب المهارات المرتبطة بهذا النمط التعليمي الذي يأخذ صفة التخصص في الجامعة، إذ تعمل على توسيع التعامل بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال من خلال برنامج الرقمنة الذي تعتمده في التدريس وفي تسيير مختلف مصالحها، استنادا للبرنامج القطاعي المستحدث من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وعرفت الندوة مداخلات لأساتذة مختصين في التعليم عن بعد، تم فيها التركيز على المقاربات المعتمدة. في الميدان خاصة ما تعلق بصفة الطالب المدعو لاكتساب العلوم.

وأيضا المهارات والأستاذ الذي أضيفت له مهام جديدة مرتبطة بتسيير الدروس عن بعد وطرق التقييم الموافقة.

وفي جانب آخر، تم التركيز على أهمية الخبرة المكتسبة من قبل جامعة التكوين المتواصل سواء في التكوين الأكاديمي الذي يشمل الليسانس والماستر عن بعد.

كما تم التركيز على مجمل التكوينات التي توفرها الجامعة حسب طلب المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

حيث تم الإشارة إلى عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة وقطاعات حيوية على غرار وزارة التربية الوطنية. ووزارة العدل، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث أخذت الجامعة على عاتقها تكوين عشرات الآلاف من الأساتذة والاطارات مما ينسجم مع الخطط الحكومية في ميدان تنمية الموارد البشرية.

وسمحت المداخلة حول الأمن المعلوماتي بتوضيح أهمية تأمين الشبكات المعلوماتية المتصلة بالعملية التعليمية. ما يكفل حسن أداء الأرضيات الالكترونية المستحدثة.

في حين أن العرض الذي تقدم به طالب متخرج وصاحب عدة مؤسسات ناشئة، سمح بتحديد شروط نجاح هذا النوع. من المؤسسات وكيفية اتجاهها نحو التموقع في السوق وخلق الثروة.

للإشارة أن الندوة أخذت طابعا تفاعليا من خلال النقاش الذي أعقب المداخلات والذي مس مختلف انشغالات الطلبة والأساتذة.

وهنا ألحمدير الجامعة على الطابع الرسمي والقانوني للشهادات التي تصدرها الجامعة مثل بقية الجامعات.

وعلى العمل الجاري التكفل به من قبل إطارات الجامعة من أجل تحسين أداء العملية التعليمية ككل، ما من شأنه الرفع من مستويات التحصيل والانسجام مع المقاييس الدولية.

يذكر أن هذه الندوة الافتتاحية للأسبوع الإعلامي الذي تنشطه جامعة التكوين المتواصل ستعقبها سلسلة من النشاطات إلى يوم الخميس 21 سبتمبر عبر مراكزها الـ54 عبر التراب الوطني.

حيث ينتظر أن تختتم الفعاليات بندوة على مستوى رئاسة الجامعة تخصص للمسائل المنهجية المحيطة بالدراسة وإعداد مذكرات التخرج.