جامعة التكوين المتواصل تنظم ندوة وطنية حول مجال الرقمنة وتسيير الأرضيات التعليمية 

نظمت جامعة التكوين المتواصل يوم الاربعاء، ندوة وطنية متخصصة حول اليقظة الاستراتيجية وتأمين الأرضيات التعليمية الرقمية استخدامات، تحدّيات ورهانات.

وحسب بيان لها، فلقد عرفت هذه الندوة حضور أساتذة وخبراء في مجال الرقمنة وتسيير الأرضيات التعليمية واليقظة الاستراتيجية من جامعة التكوين المتواصل وكذا من مختلف المؤسسات الجامعية حضوريا وعن بعد.

وجاء موضوع هذه الندوة توافقا مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف اساسا لتشجيع الرقمنة بأبعادها المختلفة.

كما جاءت ايضا للكشف عن الطرق والأساليب الحديثة في التدريس والتقويم في التعليم عن بعد في ظل تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال وكذا إبراز إمكانيات المؤسسات الجامعية في مجال التعليم عن بعد وآليات تجسيدها.

وأكد مدير جامعة التكوين المتواصل من خلال كلمته الافتتاحية ان موضوع الندوة يندرج ضمن التحول الرقمي الذي يعد شرطا ضروريا لبناء منظومة تعليمية جادة، نوعية وتنافسية.

كما أكد ان هذا التحول ضرورة ملحة ومشروع ذا أولوية وطنية فهو طموح دولة ومجتمع واكيد طموح كل الجامعات. ولتحقيق هذا الطموح لابد من العمل بشكل منظم وفي اتجاه واحد.

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كما ألح المدير على أهمية مواكبة جامعة التكوين المتواصل لهذا التطور حيث عمدت على إنشاء مركز للبيانات من جهة.

وتوظيف مهندسين وتقنيين في مجال الاعلام الالي وكذا ابرام اتفاقيات للتعاون التقني مع مؤسسات ومراكز بحث، كما ستعمل على توفير تكوينات داخلية لموظفيها على مستوى جميع المراكز.

وكانت هذه الندوة أيضا فرصة للمختصين والخبراء لعرض تجاربهم في مجال تحسين منظومة التعليم عن بعد.

وخاصة ما تعلق منها بأمن المعلومات ونظم المعلومات، من جهة وكذا تبسيط مفهوم اليقظة الاستراتيجية وتعزيز ثقافة أمن المعلومات لدى فواعل الأسرة الجامعية من جهة اخرى.

وقام الباحثون والمختصون الذين حضروا فعليات هذه الندوة سوآءا حضوريا أو عن بعد بإثراء النقاش وطرح الأفكار مع اقتراح حلول عملية بإمكانها أن تشكّل خارطة طريق لكل المهتمين والمتدخلين في العملية التعليمية عن بعد.

وذلك بهدف تجنب المخاطر وتكريس مفهوم اليقظة الاستراتيجية لدى مختلف الفاعلين من الأسرة الجامعية.

للإشارة، فإن هذه الندوة الوطنية المتخصصة جاءت تمهيدا للملتقى العلمي الدولي الذي ستنظمه جامعة التكوين المتواصل، يومي 25/26 ماي 2024 حول الذكاء الاصطناعي في التعليم عن بعد.