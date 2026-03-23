جامعة الجزائر..إطلاق منح دراسية في إندونيسيا

أعلنت جامعة الجزائر 3 أن وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا في جمهورية إندونيسيا قد فتحت باب الترشح لبرنامج منحة Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Scholarship 2026 الموجهة للطلبة الدوليين القادمين من الدول النامية.

ويتيح هذا البرنامج للطلبة متابعة دراستهم في برامج الليسانس (S1)، الماستر (S2). والدكتوراه (S3) في عدد من الجامعات الإندونيسية، مع الاستفادة من دعم مالي مقدم من حكومة جمهورية إندونيسيا.

ويهدف برنامج KNB إلى المساهمة في تنمية القدرات البشرية في الدول النامية وتعزيز تدويل التعليم العالي في إندونيسيا. من خلال استقطاب الطلبة الأجانب للدراسة في جامعاتها. كما يشمل البرنامج الدراسة في 47 جامعة إندونيسية مشاركة في هذا البرنامج. على أن يكون آخر أجل للتسجيل هو: 31 مارس 2026. وإعلان نتائج الانتقاء: 19 جوان 2026

وعن إجراءات الترشح على الراغبين في المنحة الحصول على رسالة توصية. حيث ترسل جميع الوثائق المطلوبة مرفقة بطلب الحصول على رسالة التوصية الخاصة ببرنامج المنحة إلى سفارة إندونيسيا في الجزائر عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

استكمال الوثائق الإدارية والأكاديمية المطلوبة.

التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج.

للمزيد من المعلومات والتسجيل:https://knb.kemdiktisaintek.go.id

ملاحظة: قائمة الوثائق المطلوبة مفصلة في الملفات المرفقة من خلال الرابط التالي:

https://www.univ-alger3.dz/?p=27324