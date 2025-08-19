جامعة الجزائر..إطلاق منح دراسية في البرازيل

أعلنت جامعة الجزائر 3، عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج المنحة البرازيلية (PEC) للدراسة في البرازيل.

كما يتيح هذا البرنامج فرصة متابعة الدراسة في مستويات الماستر والدكتوراه (PhD) بالنظام الحضوري. بالإضافة إلى الدكتوراه بنظام التناوب.

ويمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل: https://inscricao.capes.gov.br/.

وافادت جامعة الجزائر أن آخر أجل للتقديم هي 29 سبتمبر للمتقدمين لبرنامجي الماستر والدكتوراه بنظام الحضور الشخصي.

و30 ديسمبر للمتقدمين لبرنامج الدكتوراه بنظام التناوب.

ولكل الاستفسارات، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل، يرجى إرسال نسخة رقمية من ملف الترشح إلى البريد الإلكتروني لنيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية لجامعة الجزائر3: [email protected]