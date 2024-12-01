جامعة الجزائر 1 : تأسيس 50 شركة ناشئة من طرف الطلبة منذ 2022

كشف رئيس جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة،فارس مختاري،اليوم الأحد، عن تأسيس طلبة الجامعة ل50 شركة ناشئة منذاستحداث دور الذكاء الاصطناعي ومراكز تطوير المقاولاتية سنة 2022.

وأوضح مختاري، في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، نظمته الجامعة بمقر دار الذكاء الاصطناعي لديها، أن استحداث هذه الأخيرة، بالإضافة إلى مركز تطوير المقاولاتية و حاضنة الأعمال، سمح “بتخرج طلبة أسسوا 50 شركة ناشئة. مع تسجيل 16 براءة اختراع، وهي خطوة كبيرة”.

وأضاف المتحدث أن الجامعة تكون حاليا نحو 150 طالب يستعدون لإطلاق مؤسساتهم الناشئة. كما استقبل مركز تطوير المقاولاتية بالجامعة 200 طلب انضمام لحد الآن.

في السياق نفسه، أكدت مديرة حاضنة الأعمال لدى الجامعة،كوثر الكرد. على الاهتمام الذي بات يوليه الطلبة لريادة الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. مشيرة إلى تنوع اهتماماتهم لتطوير حلول في مجالات مختلفة.

وبخصوص موضوع اللقاء، أوضحت السيدة الكرد أنه محاولة لاستكشاف الإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي. الذي أصبح حتمية تفرض على الجميع التعاون لإيجاد حلول مستدامة لمختلف المشاكل.

وأقيم اللقاء بحضور ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة، أساتذة وإطارات بالجامعة،فضلا عن باحثين جزائريين مقيمين بالخارج. قدموا محاضرات تهدف إلى تعريف الطلبة بالإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. وحثهم على تركيز جهودهم في تطويرحلول مبنية على الذكاء الاصطناعي