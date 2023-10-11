جامعة الجزائر 2 .. إعلان هام لطلبة الدكتوراه

أعلنت جامعة الجزائر 2 ابو القاسم سعد الله، أن عملية إعادة التسجيل ودفع حقوق التسجيل للسنة الجامعية 2024/2023. الخاصة بطلبة الدكتوراه (العلوم والطور الثالث ل م د )، ستكون ابتداء من يوم 15 أكتوبر 2023.

وجاء في بيان لجامعة الجزائر 2 “تعلم نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي. جميع الطلبة الدكتوراه (العلوم والطور الثالث ل م د ). أن عملية إعادة التسجيل ودفع حقوق التسجيل للسنة الجامعية 2023/2024 سيكون حصريا عبر المنصة الرقمية بروغرس PROGRES، وهذا ابتداء من يوم 15 أكتوبر2023.