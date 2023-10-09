جامعة الجزائر 2.. انطلاق التعليم المجاني للغة الروسية السبت المقبل

أعلنت جامعة الجزائر 2، عن انطلاق التعليم المجاني للغة الروسية ابتداء من يوم السبت المقبل وهذا وفقا للزنامة الأسبوعية المعلن عنها.

وجاء في بيان الجامعة “ليكن في علم كافة الأساتذة والطلبة الأفاضل أن التعليم المجاني لتعلم اللغة الروسية. سينطلق يوم السبت 14 أكتوبر 2023، وفقا للرزنامة الأسبوعية المعلن عنها”.

كما أوضح البيان على الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات الاتصال بالمقر الجديد للمركز الثقافي الروسي بالجامعة الجزائر 2.