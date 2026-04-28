جامعة الجزائر 2 تبحث دعم المؤسسات الناشئة عبر صندوق الاستثمار الجامعي

عقدت جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله، صباح اليوم الثلاثاء. اجتماعا لمجلس إدارتها خُصص لمناقشة مساهمة المؤسسة في “صندوق الاستثمار الجامعي للمؤسسات الناشئة والابتكار”. في خطوة تعكس توجهها نحو دعم الابتكار. وتعزيز روح المقاولاتية داخل الوسط الجامعي.

وترأس الاجتماع مدير الجامعة البروفيسور السعيد رحماني. بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ برابح محمد الشيخ، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري. وذلك بمقر رئاسة الجامعة.

ويهدف هذا اللقاء إلى بحث الآليات العملية الكفيلة بمرافقة الطلبة والباحثين حاملي المشاريع المبتكرة. وتمكينهم من تجسيد أفكارهم في شكل مؤسسات ناشئة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وترسيخ ثقافة الابتكار داخل الجامعة تماشيا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير بيئة ريادية محفزة.