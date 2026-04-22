جامعة الجزائر 2 تحتفي بالأديب ماريو فارغاس يوسا بحضور دبلوماسي لاتيني

احتضنت جامعة الجزائر 2، فعالية ثقافية مميزة. تمثلت في استقبال وفد دبلوماسي رفيع المستوى من دول أمريكا اللاتينية، تزامناً مع تعليق جدارية للأديب العالمي ماريو فارغاس يوسا. الحائز على جائزة نوبل في الأدب سنة 2010.وذلك بقاعة المحاضرات مفدي زكرياء بالمبنى (د).

وشهدت المناسبة حضور سفراء كل من البيرو، الأرجنتين. والبرازيل، إلى جانب سفير البرتغال، ومديرة المركز الثقافي الإسباني بالجزائر. إضافة إلى إطارات الجامعة من نواب المدير وعميدة. كلية اللغات الأجنبية وأساتذة قسم اللغة الإسبانية.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر مدير الجامعة البروفيسور السعيد رحماني عن امتنانه لسفير دولة البيرو.مشيداً بهذه المبادرة الثقافية التي جمعت ممثلي عدة دول صديقة في فضاء أكاديمي يعكس روح الانفتاح والتعاون. وأكد أن الجامعة. تسعى إلى تعزيز مكانتها كمنبر للعلم والثقافة. والأدب.مبرزاً القواسم الإنسانية المشتركة التي تجمع الجزائر بدول أمريكا اللاتينية.ومشيراً إلى طموح المؤسسة لتوسيع شراكاتها الدولية.

من جهته، ثمّن سفير دولة البيرو بالجزائر خورخي إدواردو وورست كالي هذه المبادرة، معتبراً أنها تجسد عمق الروابط الثقافية بين الشعوب. ومبرزاً الدور المحوري للأدب في بناء جسور الحوار والتفاهم. كما استعرض نبذة عن مسيرة الكاتب. ماريو فارغاس يوسا، الذي يُعد من أبرز أعلام الأدب اللاتيني المعاصر.حيث تناولت أعماله قضايا الحرية والإنسان والمجتمع.

وتعكس هذه الفعالية التوجه المتواصل لجامعة الجزائر 2 نحو الانفتاح على الثقافات العالمية وتعزيز الحوار الحضاري.بما يرسخ مكانتها. كفضاء أكاديمي جامع بين المعرفة والتنوع الثقافي.