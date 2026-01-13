جامعة الجزائر 2 تحتفي برأس السنة الأمازيغية يناير 2976

نظّمت جامعة الجزائر 2 اليوم الثلاثاء احتفالية مميزة بمناسبة رأس السنة الأمازيغية يناير 2976، بحضور الأسرة الجامعية، في أجواء عكست الاعتزاز بالهوية الوطنية والتنوع الثقافي.

واستُهلّت التظاهرة بزيارة معارض النوادي العلمية المنظمة بهذه المناسبة ببهو قاعة المحاضرات الكبرى، والتي أبرزت ثراء التراث الأمازيغي وتنوعه.

افتُتحت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها بلاهدة سيدعلي، المدير الفرعي للأنشطة، تلتها كلمة افتتاحية للبروفيسور السعيد رحماني، مدير الجامعة، الذي شدّد على أن يناير يمثل محطة هامة في الذاكرة الجماعية للجزائريين، ودعامة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية والهوية المشتركة.

وتضمّن البرنامج عروضا متنوعة، منها فيديو تعريفي بالمناسبة، عرض مسرحي، مسابقة فكرية حول الثقافة الأمازيغية، وصلات موسيقية، بالإضافة إلى عرض للعادات والتقاليد عبر مختلف مناطق الوطن، وفترة “قعدة يناير” التي جسّدت الطقوس الشعبية للمناسبة.

واختتمت الاحتفالية بتكريم النوادي العلمية المشاركة، وسط تأكيد على أهمية مثل هذه الأنشطة في ترسيخ الوعي الثقافي وتعزيز روح الانتماء لدى الطلبة.