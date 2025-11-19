جامعة الجزائر 2 تستضيف الروائي أمين الزاوي في ندوة فكرية

استضافت كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية - جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله. الكاتب والأديب الجزائري الدكتور أمين الزاوي في ندوة حوارية متميزة. وذلك يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 بمبنى كلية اللغة العربية و آدابها و اللغات الشرقية.

وتناولت الندوة موضوع “كتابة الرؤية والتغيير في تجربة الأديب أمين الزاوي الأدبية والفكرية”، واستعرض خلالها الدكتور الزاوي مسيرته الإبداعية وأبرز محطاته الفكرية والأدبية، مسلطا الضوء على دوره في إثراء المشهد الثقافي الجزائري.