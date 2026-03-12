جامعة الجزائر 2 تستقبل سفير أوكرانيا لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي

استقبلت جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله، ، سفير أوكرانيا بالجزائر، Aleksandr VORONIN، ببرج رئاسة الجامعة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التربوية والعلمية، وتخليدًا لذكرى وفاة الشاعر والفنان الأوكراني البارز Taras Shevchenko.

وقد كان في استقبال السفير كل من مدير الجامعة، السعيد رحماني، ونائبه المكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون، البروفيسور آسيا قاصد، ومديرة معهد الترجمة، البروفيسور عديلة بن عودة، والأمين العام للجامعة، عمرو نضال، بالإضافة إلى الأستاذ عجابي ياسين، أستاذ اللغة الألمانية.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول سبل تطوير التعاون الأكاديمي والعلمي بين مؤسسات التعليم العالي في الجزائر وأوكرانيا، وتعزيز الشراكات في مجالات التكوين والبحث العلمي.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل الثقافي وتقدير الإرث الأدبي والفني للشخصيات الوطنية البارزة مثل Shevchenko، في سبيل إثراء التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.