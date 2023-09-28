جامعة الجزائر 2 تستقبل وفدا أمريكيا في إطار برنامج “فولبرايت”

استقبل البروفيسور صالح لعبودي المكلف بتسيير شؤون إدارة جامعة الجزائر 2، رفقة الدكتورة نسرين بساعي. عميدة كلية اللغات الأجنبية و البروفيسور عماري رئيسة المجلس العلمي لكلية اللغات الأجنبية وفدا من جامعة بوسطن الأمريكية، حسب بيان للجامعة.

وأوضح ذات المصدر، أن اللقاء جاء في إطار توطيد علاقات الصداقة والتعاون الثقافي والعلمي بين دولتي الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية.

مشيرا أن الوفد الأمريكي مكون من طلبة قدموا للدراسة بجامعة الجزائر2، و ذلك لمدة 6 أشهر. في إطار برنامج فولبرايت الذي ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية، و ذلك بالقاعة الشرفية بالمبنى بمقر بوزريعة.

كما قام الوفد بعد ذلك، بزيارة لمقر كلية اللغات الأجنبية رفقة عميدة و رئيسة المجلس العلمي للكلية، يضيف البيان.