جامعة الجزائر 2 تستقبل وفدا رفيع المستوى من الغرفة التجارية الصينية الجزائرية

استقبل مدير جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعد الله، البروفيسور السعيد رحماني، وفدا رفيع المستوى من الغرفة التجارية الصينية الجزائرية. الذي زار مقر معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية. وقسم اللغة الصينية. بحضور عميدة كلية اللغات الاجنبية، البروفيسور نسرين بساعي.

وركزت الزيارة على تعزيز التعاون الاكاديمي والثقافي بين الجامعة والمؤسسات الصينية. واستكشاف فرص التعاون المستقبلي في المجالات العلمية والثقافية. خصوصا عبر معهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور