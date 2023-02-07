جامعة الجزائر 2 تسجل أكثر من 280 فكرة مشروع مؤسسة ناشئة

وصل عدد مشاريع المؤسسات الناشئة على مستوى جامعة الجزائر 2 “بوزريعة ” إلى 282 مشروع. وهو رقم اعتبره المشرفون على الجامعة مهم ويظهر مدى العمل على تبني القرار الوزاري 1275 الخاص بدبلوم مؤسسة ناشئة/براءة إختراع.

وقال رئيس جامعة الجزائر 2 “السعيد بومعيزة” في اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه اليوم على مستوى قاعة المحاضرات الكبرى في إطار القانون 1275 المتعلق بشهادة مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع. أن كل فكرة يطرحها الطلبة يمكن تجسيدها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن الجامعة بمعية الوزارة تعمل جاهدة على مرافقة الطلبة لتحقيق مشاريعهم المقاولاتية .

من جهتها صرحت نائب رئيس الجامعة البروفيسور قاصد آسيا، أنه سيتم يومي الاثنين والثلاثاء القادمين تقديم عروض المشاريع المقبولة. وسيتم منح الطالب 10 دقائق من أجل شرح فكرة مشروعه التي تتبع بعدها بدورات تكوينية يشرف عليها مختصون في المقاولاتية والذكاء الإصطناعي. إضافة إلى مؤطرين من مختلف الجامعات.

وقالت المتحدثة أن دار المقاولاتية في جامعة الجزائر 2 هي فتية. لكن رغم ذلك فقد عرف المشروع الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إقبال كبير للطلبة من مختلف التخصصات من أجل طرح أفكارهم والعمل على بناء مؤسساتهم الناشئة. وهذا بمرافقة دائمة من قبل رئاسة الجامعة .

كما كشفت المتحدثة أنه خلال الأسبوع القادم سيتم تدشين حاضنة أعمال جديدة على مستوى الجامعة مكونة من أجهزة الإعلام الآلي. ومختلف الأجهزة التي ستساعد الطلبة على القيام بدورات تكوينية في مجال ريادة الأعمال والمقاولاتية والذكاء الإصطناعي.

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