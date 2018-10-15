جامعة الجزائر 2 تطلق مسابقة STUDENTS GOT TALENT

وسط انتقادات لاذعة للمنظمات الطلابية

فتح التسجيلات بداية من اليوم إلى غاية 15 نوفمبر القادم

أطلقت جامعة الجزائر 2 تظاهرة فنية ثقافية تشبه إلى حد بعيد برامج المواهب الكبرى المقامة في دول العالم على غرار «أمريكا غات تالنت» و«عرب غات تالنت»، وسط انتقادات كبيرة لمنظمات طلابية رفضت الفكرة وطالبت بالاهتمام بالنشاطات العلمية فقط.

وسيتم فتح باب الترشح أمام الطلبة بداية من 15 أكتوبر إلى غاية الـ15 من شهر نوفمبر، حيث سيشارك الطلبة في مواهب الرسم والشعر وأعمال يدوية في فيديو لمدة 5 دقائق، إضافة إلى الغناء والقصص والبودكاست.

وتتمثل شروط المشاركة في أن يكون المترشح طالبا بجامعة الجزائر 2، وأن يكون العمل شخصيا وأصليا، كما تتم عملية الترشح بملء الاستمارة الإلكترونية الموجودة بالصفحة الرسمية للجامعة عبر موقع «الفايسبوك».

وفي هذا الصدد، قال سيد علي بصفتة المكلف بالإعلام على مستوى جامعة الجزائر 2، إن المديرية الفرعية للنشاطات، وبعد موافقة رئيسة الجامعة، قامت بقبول المشروع، ليتم الشروع فيه وتطويره قصد اكتشاف المواهب الشبانية ومحاولة تطويرها.

وقال المتحدث في تصريح خص به «النهار»، أن التصفيات الأولية ستقوم بها الجامعية، وفي النصف النهائي سيتم استدعاء كوميديين معروفين لانتقاء أهم الأعمال والمواهب.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، صالح دواجي، إن هذه التظاهرة من شأنها أن تعطل العمل العلمي للطلبة، مطالبا بتكثيف النشاطات العلمية التي تكون لها فائدة أكثر، عوض الاهتمام بالرقص والموسيقى.

وفي رده على هذا الانتقاد، قال المكلف بالإعلام، إن جامعة الجزائر 2 تنظم دوريا العديد من الملتقيات العلمية الوطنية والدولية، وهذا بمشاركة أكادميين وحتى طلبة، مشيرا إلى أن الطلبة استحسنوا المبادرة لتفجير طاقاتهم.

هذا، ومن المنتظر أن تحذو العديد من الجامعات الأخرى حذو جامعة الجزائر 2، باعتبار أن هذه التظاهرات لقيت انتشارا ونجاحا واسعا في العديد من دول العالم.