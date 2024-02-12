جامعة الجزائر 2 تنظم BUSINESS COFEE لتعزيز الابتكار

نظمت حاضنة أعمال جامعة الجزائر2 مقهى الأعمال BUSINESS COFEE بالتنسيق مع مركز تطوير.المقاولاتية ومكتب الربط BLEU

وتم هذا بحضور رئيس الجامعة البروفيسور السعيد رحماني. نائب رئيس الجامعة للبيداغوجيا البروفيسور صالح لعبودي، ومديرة حاضنة أعمال جامعة الجزائر2 البروفيسور هناء شريفي. والبروفيسور زهرة بوكعولة ممثلة العلوم الاجتماعية وعدد من الأساتذة والطلبة حاملي المشاريع المبتكرة.

ويأتي نشاط مقهى الأعمال لتعزيز الابتكار وفهم أوسع لمناخ الأعمال في الجزائر وتشجيع الحوار والتفاعل بين رواد الاعمال وحاملي المشاريع وقد تم فتح المجال للحوار والمناقشة وتبادل الخبرات بين الطلبة ورواد الأعمال.

كما لقي النشاط استحسان وقبول من طرف الطلبة وحاملي المشاريع وكل المهتمين بشأن المقاولاتية.