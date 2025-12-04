جامعة الجزائر 2 توزّع الاعتمادات على النوادي العلمية وتشجع الإبداع الطلابي

أشرفت جامعة الجزائر 2، على مراسم توزيع الاعتمادات الرسمية على النوادي العلمية، وذلك خلال حفل نظم ببرج رئاسة الجامعة. بحضور مدير الجامعة البروفيسور السعيد رحماني، والمدير الفرعي للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية، والمدير الفرعي للمالية، إلى جانب رؤساء وأعضاء النوادي.

وافتتحت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها المدير الفرعي للأنشطة، عبّر فيها عن أهمية هذا الموعد السنوي الذي يعكس الاهتمام المتزايد بالأنشطة الطلابية الموجهة نحو الإبداع والبحث والابتكار. بعد ذلك، قدّم مدير الجامعة كلمته التي نوّه فيها بالدور الريادي للنوادي العلمية في تنشيط الحياة الجامعية وتطوير مهارات الطلبة. مؤكداً حرص إدارة الجامعة على مواصلة دعم المبادرات الطلابية ومرافقتها بكل الإمكانيات المتاحة.

كما تضمن الحفل عرضاً مفصلاً حول حصيلة الأنشطة التي ميّزت الموسم الجامعي 2024-2025، حيث تم استعراض أهم الإنجازات. البرامج المنجزة، والمشاركات الطلابية في مختلف الفعاليات الأكاديمية والعلمية، سواء داخل الجامعة أو خارجها.

واختُتمت المراسم بتثمين جهود النوادي العلمية وتشجيع أعضائها على مواصلة العمل المبتكر والجاد. بما يعزز مكانة الجامعة كفضاء منتج للأفكار والمشاريع الإبداعية، ويساهم في ترقية الحياة الجامعية وترسيخ روح المبادرة لدى الطلبة.