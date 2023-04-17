جامعة الجزائر 3: الذكاء الإصطناعي يحقّق الثروات ويسهل إتخاذ قرارات مستنيرة

نظمت جامعة الجزائر3 “إبراهيم سلطان شيبوط”، ندوة علمية حول الذكاء الإصطناعي. بمناسبة إحياء يوم العلم المصادف لـ16 أفريل من كل سنة.

وخلال إشرافه على افتتاح فعاليات هذه الندوة التي احتضنتها كلية علوم الإعلام والاتصال ببن عكنون. والمنظمة في إطار الأسبوع الجامعي للذكاء الاصطناعي، أكد رئيس جامعة الجزائر3، الدكتور مختار مزراق. أن المؤسسات الجامعية والتعليمية هي الأولى بالاحتفال بيوم العلم تكريما لأساتذتها وعلمائها. مبرزا أهمية العلم والعمل في الارتقاء بالأمم وفي نهضة الشعوب

وفي السياق ذاته، أضاف مزراق أن إحتفالية يوم العلم لهذه السنة تشهد تكريم 82 أستاذا من جامعة الجزائر3 بمختلف كلياتها ترقوا من رتبة أستاذ محاضر (أ). إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، عرفانا وتقديرا لهم على عطائهم العلمي”.

وفي مداخلة له بعنوان “الذكاء الاصطناعي: الاستخدامات، الامتيازات والتحديات”، تطرق مسؤول التكوين في طور الدكتوراه بذات الجامعة تخصص “الذكاء الاقتصادي ونظم المعلومات”، الدكتور نوفل حديد. إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي ومجالات تطبيقه على غرار التشخيصات الصحية والتجهيزات الطبية. بالإضافة كذلك إلى تطوير البرامج المحاسبية والتعليمية.

كما أشار حديد إلى أن الإعتماد على الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه، يحقق مزايا كثيرة في مساعدة الدول في تحقيق الثروات وربح المال والوقت في معالجة كميات هائلة من البيانات دون عناء وبنجاعة كبيرين. كما يسهل عملية اتخاذ قرارات مستنيرة. بالإضافة كذلك إلى إنجاز عمليات متكررة وحل المشاكل المعقدة بطريقة فعالة.

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