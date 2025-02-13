جامعة الجزائر 3 : المصادقة على إنشاء مؤسسة فرعية “مسرعة الأعمال الجامعية”

تمت المصادقة على مشروع إنشاء مؤسسة فرعية تابعة لجامعة الجزائر3، تحت اسم “مسرعة الأعمال الجامعية”. وذلك بهدف دعم المشاريع المبتكرة وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار داخل الجامعة.

وأوضح البيان، أن “مجلس إدارة جامعة الجزائر3، عقد الأربعاء، اجتماعا استثنائيا برئاسة مدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، جمال الدين أكرتش. ممثلا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وبحضور مدير جامعة الجزائر3. خالد رواسكي، وأعضاء مجلس الإدارة، تم خلاله المصادقة على مشروع إنشاء مؤسسة فرعية تابعة للجامعة تحت اسم +مسرعة الأعمال الجامعية+”.