جامعة الجزائر 3 تتبرأ 

أصدرت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية لجامعة الجزائر 3 والمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بيانا للرأي العام.

وكتبت عبر صفحة جامعة الجزائر 3 على الفيسبوك “تتبرأ من المكتوب الواطي بكلماته اللاأخلاقية بمنشور فيسبوكي لشخص يدعي كذبا أنه أستاذ جامعي “محترم”.

وأكدتا أن هذا الأخير لا يمت بأية صلة لهيئة التدريس لأي منهما، وتنددان بشدة بهذه الانتهكات الصارخة بحق الاستاذ الجامعي .

وأضاف البيان ” وتؤكدان عن حقهما في المساءلة القانونية ضد كل شخص يستغل صفة الأستاذ الجامعي وهو ليس كذلك”.