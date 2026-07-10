جامعة الجزائر 3.. تخرج أولى الدفعات المكونة باللغة الإنجليزية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء أمس الخميس، بكلية علوم الإعلام والاتصال، في جامعة الجزائر 3، على مراسم حفل تخرج أولى الدفعات المكونة باللغة الإنجليزية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في الوسط الجامعي. وتأهيل الطلبة بما يواكب التحولات العالمية ومتطلبات سوق العمل الوطني والدولي.

وبلغ عدد الطلبة المسجلين في المجموعات الخاصة بالتكوين باللغة الإنجليزية 613 طالبا موزعا على مختلف الكليات والتخصصات.

وقد توجت هذه السنة الأكاديمية بنجاح 515 طالبا، شملت 373 طالبا ناجحا بطور الليسانس، و142 طالبا ناجحا بطور الماستر.

وتتوزع هذه الدفعات على كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، وكلية علوم الإعلام والاتصال. وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومعهد التربية البدنية والرياضية.