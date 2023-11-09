جامعة الجزائر 3 تكرم الناخب الوطني جمال بلماضي

حظي الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الخميس، بتكريم من قبل جامعة الجزائر 3 بدالي براهيم، نظير مجهوداته المبذولة في تطوير الكرة الجزائرية.

وأشرف مدير جامعة الجزائر 3، خالد رواسكي، على تكريم الناخب الوطني جمال بلماضي، بعد انهاء المحاضرة التي ألقاها بالجامعة صبيحة اليوم.

وبحضور المدير الفني للمنتخبات الوطنية مصطفى بسكري، والمتحدث الرسمي بإسم الفاف صالح باي عبود.

وهذا عرفانا للمجهودات التي حققها بلماضي منذ توليه أمور العارضة الفنية للمنتخب الوطني عام 2018، وتتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019.

للإشارة، حقّق الناخب الوطني حصيلة إيجابية مع الخضر منذ 2018، حيث توّج بـ”كان” 2019، وحقق سلسلة 35 مواجهة دون خسارة، بالإضافة عدم التعرض لأي هزيمة هذه السنة.