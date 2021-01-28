جامعة الجزائر 3: موظفو الجامعة ممنوعون من الترشح لمسابقة الدكتوراه

أعلنت جامعة الجزائر 3، أن الموظفين بجامعة الجزائر 3 لا يحق لهم الترشح لاجتياز مسابقة الدكتوراه بالجامعة.

وحسب تعليمة للجامعة، فقد تم إكتشاف أسماء موظفين من جامعة الجزائر 3 في قوائم الترشح لمسابقة الدكتوراه.

وأضافت التعليمة أنه تم تنظيم مسابقة دكتوراه من طرف جامعة الجزائر 3 بعنوان السنة الجامعية 2020/2019.

وأوضح المصدر، أن الموظفين خالفوا بذلك التعليمة المنصوص عليها بوضوح في الإعلان الخاص بالمسابقة.

وأكدت الجامعة، أنها تحرص على مصداقية وشفافية المسابقة، مضيفة أنه يحق لموظفي الجامعة الترشح للمسابقة في أربع جامعات أخرى.