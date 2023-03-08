جامعة الجزائر1.. إجبارية فتح حساب “فايسبوك” لهؤلاء الموظفين

أمر رئيس جامعة الجزائر1، فارس مختاري، بفتح صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، خاصة برؤساء الأقسام والأمناء العامون.

وأعطى رئيس جامعة الجزائر1، مسؤولية إعلام رؤساء الأقسام والأمناء العامون إلى عمداء الكليات التابعة لها.

كما أكد على استعمال البريد الالكتروني المهني بملأ google forms الخاص بكليتهم والتواصل مع مركز الحسابات في هذا الشأن. موضحا “لأنه يمنع استعمال البريد العادي في كل شؤون الجامعة”.

استحداث أرضية رقمية لإيداع مناقشات الدكتوراه

للإشارة، استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بصفة فعلية منذ 20 أكتوبر الجاري. لأرضية رقمية خاصة بإيداع و متابعة مناقشات أطروحات الدكتوراه.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فقد تم إستحدات أرضية رقمية خاصة بملفات مناقشات أطروحة الدكتوراه وذلك بصفة فعلية في 20 أكتوبر الجاري. في إطار السعي إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما أوردت بهذا الخصوص الوزارة رابط الأرضية كالتالي: www.progres.mesrs.dz/webfve.

كما دعت الطلبة المقبلين على مناقشة أطروحاتهم للإتصال بمؤسساتهم الجامعية لاستلام حساباتهم الخاصة بالمنصة. والتي ستسمح لهم بالولوج و إيداع ملف رقمي ستتم دراسته و متابعته عبر الأرضية الرقمية من طرف المتدخلين في العملية”.

و أشار نفس المصدر إلى أن هذه العملية تدخل في إطار التنفيذ الفعلي للمخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. والذي تم عرضه ومناقشته من خلال 7 ورشات عند انعقاد الندوة الوطنية للجامعات في 24 أكتوبر الجاري بجامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة”.

كما أطلقت وزارة التعليم العالي، أول دار للذكاء الإصطناعي بجامعة الجزائر1 “بن يوسف بن خدة”. في إطار تعميم هذه التجربة على جل المؤسسات الجامعية عبر الوطن.

وأشار بداري، إلى أن تدشين أول دار للذكاء الإصطناعي يأتي تجسيدا لمبدأ تخصيص 2023 سنة للذكاء الاصطناعي وتعميم هذا المسعى على جل المؤسسات الجامعية. مضيفا أن دار الذكاء الإصطناعي ستساهم في تعزيز دور الجزائر في هذا المجال. مؤكدا على ضرورة إشراك الطلبة والمبدعين وأصحاب الإبتكار في هذا المسعى.