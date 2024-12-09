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جامعة الجزائر2.. إجتماع حول الحصيلة السنوية وميزانية التسيير لسنة 2025

بقلم عايدة.ع
جامعة الجزائر2.. إجتماع حول الحصيلة السنوية وميزانية التسيير لسنة 2025
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انعقد صباح اليوم الأحد، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة جامعة الجزائر 2 لسنة 2024 ، وذلك ببرج رئاسة الجامعة.

وحسب بيان للجامعة، تضمّن الاجتماع جدول الأعمال الحصيلة السنوية لمختلف مصالح الجامعة لسنة 2024، و مشروع ميزانية التسيير لسنة 2025. إضافة إلى طرح بعض المشاكل العالقة مع اقتراح الحلول، وكذا تسطير خارطة طريق من شأنها ضمان سير العمل و تحقيق الأهداف المنشودة من قبل الجامعة.

المجلس ترأسه البروفيسور بن رابح محمد الشيخ ممثلا عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي، و مدير جامعة الجزائر 2. البروفيسور السعيد رحماني، بحضور ممثلين عن كل من ولاية الجزائر، وزارة المالية، وزارة السياحة و الصناعة التقليدية. وزارة التكوين و التعليم المهنيين، وزارة الثقافة و الفنون، وزارة التربية الوطنية، وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، المديرية العامة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة، السادة عمداء الكليات و مديري المعهدين، و نوابهم، و ممثلين عن الأساتذة، الموظفين الإداريين و التقنيين و عمال الخدمات، و الطلبة.

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