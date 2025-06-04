جامعة الجزائر2.. تنصيب رئيس قسم جديد في هذا التخصص

أشرفت أمس الثلاثاء، الدكتورة زهرة بوكعولة عميدة كلية العلوم الاجتماعية برفقة الأمين العام للكلية سماعين بن سالم، على تنصيب الأستاذة طايبي أمال رئيسة لقسم علم الاجتماع خلفا للأستاذة محمدي جميلة.

ويأتي هذا التنصيب في اطار الحركية الدؤوبة التي تعمل عليها العميدة لتقديم الأفضل للقسم، وتطويره وفق المتطلبات العصرية الجديدة، التي تهدف الى تطوير التخصص للمساهمة في تطوير الجامعة من جهة وتكوين طلبة أكفاء من جهة اخرى.

هذا وتعرف كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر2 قفزة نوعية منذ فترة بفضل السياسة الحكيمة والمدروسة خطوة بخطوة التي تقودها العميدة، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين على مستوى جامعة الجزائر2