جامعة الجزائر2 تُسلط الضوء على إستخدام الأطفال للتكنولوجيا

نظمت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر 2، بالتعاون مع

المنتدى الوطني للطفل لأكاديمية المجتمع المدني الجزائري، ملتقى وطني حول “ثقافة الطفل الجزائري في عهد الرقمنة”.

وحسب بيان لجامعة الجزائر 2، شارك في هذا المنتدى والذي إنطلق أمس الأحد، أساتذة ومختصين من مختلف جامعات الوطن، و ذلك بقاعة المحاضرات الكبرى ببوزريعة.

وإفتتح فعاليات الملتقى رئيسة المنتدى الوطني للطفل لأكاديمية المجتمع الوطني الجزائري، الدكتورة زهرة بوكعولة، والتي أبرزت في كلمة لها، دور الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني في النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها في ظل التطور. وتمكين الأطفال من الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

كما قدم عميد كلية العلوم الاجتماعية، البروفيسور نبيل بحري، كلمة أشار من خلالها إلى أهمية تناول موضوع الطفل من قبل المختصين في المجال في ظل التطور التكنولوجي والرقمي الحاصل.

وثمن المكلف بتسير شؤون إدارة جامعة الجزائر 2، البروفيسور صالح لعبودي، من جهته، موضوع الملتقى. مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة الاستخدام الايجابي و الآمن للفضاء الرقمي. معلنا بعد ذلك عن الافتتاح الرسمي لأشغال الملتقى.

لتستهل بعد ذلك أشغال الملتقى بمحاضرة افتتاحية قدمها الدكتور عبد الحميد كرود خبير في العلاقات الدولية حول “الطفولة و الاجرام الرقمي”.

وأشار البيان، إلى أن الملتقى يتناول عدة محاور منها تفاعل الأطفال مع العالم الرقمي، وأدوات التعلم في مجتمع المعلومات. وكذا أثر التكنولوجيا الرقمية على العملية التعليمية عند الطفل. وأثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على التنشئة الاجتماعية للطفل.

بالإضافة إلى دور الأسرة في توعية الأبناء في ضوء تحديات العصر الرقمي. والجرائم الالكترونية الموجهة ضد الطفولة، وآليات حماية الأطفال من المخاطر في العالم الرقمي.