جامعة الجزائر3.. تأسيس ناديين علميين جديدين

أعلنت جامعة الجزائر 3، عن تأسيس ناديين علميين جديدين، النادي العلمي “الابتكار الرياضي” والنادي العلمي “الإبداع الرياضي”.

وحسب بيان للجامعة، تم بقاعة المحاضرات لمعهد التربية البدنية والرياضية عقد جمعيتين عامتين تأسيسيتين لناديين علميين: النادي العلمي “الابتكار الرياضي” والنادي العلمي “الإبداع الرياضي”.

وتم عقد الجمعيتين بحضور مدير المعهد البروفيسور فتحي يوسفي والأمين العام للمعهد والمدير الفرعي للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية لجامعة الجزائر3.