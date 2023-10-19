جامعة الجزائر3.. تنصيب لجنة تأهيل المنشآت الرياضية

أشرف مدير جامعة الجزائر3، البروفيسور خالد رواسكي، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجامعة بدالي إبراهيم على تنصيب لجنة تأهيل المنشآت الرياضية التابعة للجامعة.

وخلال كلمته أكد مدير الجامعة على إعطائه كامل الأهمية للرياضة الجامعية وتثمين الهياكل الرياضية التابعة للجامعة. مشددا على أهمية جودة التكوين لطلبة المعهد خاصة أن المعهد يتوفر على أساتذة ذوي خبرة. وسمعة وطنية ودولية في مختلف التخصصات الرياضية.

وبالمناسبة دعى رواسكي إلى عقد أكبر عدد ممكن من الاتفاقات مع الشركاء الاجتماعيين في المجال الرياضي، مما يسمح لطلبة المعهد للاستفادة من التربصات. مضيفا أن إدارة الجامعة تضع كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح اللجنة في أداء مهامها.

من جهته، أشاد مدير معهد التربية البدنية والرياضية البروفيسور فتحي يوسفي بمبادرة مدير الجامعة وإعطائه كل الاهتمام لتطوير الرياضة الجامعية، وأن هذه اللجنة ستقدم إضافات نوعية للجامعة.

كما تدخل أعضاء اللجنة لإبراز أهمية دورها ومهامها وإبداء استعدادهم للعمل من أجل تحقيق كل الأهداف المنوطة باللجنة.

للإشارة فإن لجنة تأهيل المنشآت الرياضية ستقوم بتأهيل المنشآت الرياضية قصد استضافة البطولات الرسمية الوطنية منها والدولية.