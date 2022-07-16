جامعة الجلفة: إضافة تخصص الذكاء الاصطناعي بطور الماستر

أدرجت جامعة “زيان عاشور” بالجلفة خلال الموسم الجامعي المقبل، تخصص جديد يتعلق بالذكاء الاصطناعي، في طور الماستر.

وحسبما علم يوم السبت من رئاسة الجامعة، ستعرف مدونة التخصصات الموسم المقبل 2023/2022 إدراج تخصص الذكاء الاصطناعي في طور الماستر.

ليشكل إضافة حقيقية لفروع التكوين التي تضمنها كلية العلوم والتكنولوجيا، مواكبة لسوق العمل والتحديات المستقبلية.

وقال رئيس الجامعة الحاج عيلام، أن هذا الرهان الذي جاء ليساهم في توسيع قائمة التخصصات ذات الأولوية. سيمكن الطلبة من تعزيز قدراتهم البحثية والعلمية. في تخصص نوعي ذو جاذبية كبيرة في سوق الشغل.

للإشارة، قامت الجامعة بتكريم ثلة من المتوفقين، حيث تخرج قرابة 11 ألف طالب. كانوا قد تلقوا تكوينا في طوري الليسانس والماستر بسبع كليات ومعهد متخصص يحويها هذا الصرح الجامعي.

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