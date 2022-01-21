جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة تقرر تأجيل الإمتحانات

قررت رئاسة جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة تأجيل الإمتحانات التي كانت مقررة مابين 23 جانفي و30 جانفي 2022. وحسب بيان إدارة الجامعة فإنه سيتم إعادة برمجت الإمتحانات وفقا لرزنامة مكيفة يتم مراعاة فيها أولوية الدفعات وكذاالظروف الصحية.

كما قررت رئاسة ذات الجامعة منع كافة النشاطات الثقافية، العلمية وحتى الرياضية خلال هذه الفترة.

ويستثني القرار عمال الهيئات الإدارية ومختلف مصالح الجامعة مع ضرورة التقي بالبروتوكول الصحي

وجاء هذا القرار تبعا للوضعية الصحية المقلقلة جراء الإنتشار الرهيب لفيروس كورونا وكذا تطبيقا لقرارات السلطات العليا بالبلاد للحد من إنتشار وباء كورونا في الوسط الجامعي.

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أعلنت وزارة الأشغال العمومية، عن غلق جديد و مؤقت للطريق السيار مقطع خميس مليانة وبومدفع امام حركة السير في الاتجاهين ابتداء من يوم الجمعة.

وفي بيان للوزارة، اليوم الاربعاء، فإن الغلق الجديد سيكون ابتداء من يوم الجمعة. وهذا من الساعة السادسة صباحا الى غاية الاحد بنفس التوقيت.

و حسب البيان فإن السبب في ذالك يرجع الى و ضع العوارض الحديدية للجسر العابر فوق الطريق السيار شرق/غرب بخميس مليانة ولاية عين الدفلى.

وفي هذا السياق وضعت الجزائرية للطرق السيارة رفقة مصالح الدرك الوطني مخططا لتحويل حركة السير من الطريق السيار الى الطريق الوطني رقم 4.

للإشارة، فقد عرف الطريق السيار الجمعة الماضي، اختناقا مروريا، بعد ان تم غلق جزئه الرابط بين بومدفع وخميس مليانة. وتحويل حركة المرور إلى الطريق الوطني رقم 4.

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