جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة تقرر تأجيل الإمتحانات
قررت رئاسة جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة تأجيل الإمتحانات التي كانت مقررة مابين 23 جانفي و30 جانفي 2022. وحسب بيان إدارة الجامعة فإنه سيتم إعادة برمجت الإمتحانات وفقا لرزنامة مكيفة يتم مراعاة فيها أولوية الدفعات وكذاالظروف الصحية.
كما قررت رئاسة ذات الجامعة منع كافة النشاطات الثقافية، العلمية وحتى الرياضية خلال هذه الفترة.
ويستثني القرار عمال الهيئات الإدارية ومختلف مصالح الجامعة مع ضرورة التقي بالبروتوكول الصحي
وجاء هذا القرار تبعا للوضعية الصحية المقلقلة جراء الإنتشار الرهيب لفيروس كورونا وكذا تطبيقا لقرارات السلطات العليا بالبلاد للحد من إنتشار وباء كورونا في الوسط الجامعي.
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أعلنت وزارة الأشغال العمومية، عن غلق جديد و مؤقت للطريق السيار مقطع خميس مليانة وبومدفع امام حركة السير في الاتجاهين ابتداء من يوم الجمعة.
وفي بيان للوزارة، اليوم الاربعاء، فإن الغلق الجديد سيكون ابتداء من يوم الجمعة. وهذا من الساعة السادسة صباحا الى غاية الاحد بنفس التوقيت.
و حسب البيان فإن السبب في ذالك يرجع الى و ضع العوارض الحديدية للجسر العابر فوق الطريق السيار شرق/غرب بخميس مليانة ولاية عين الدفلى.
وفي هذا السياق وضعت الجزائرية للطرق السيارة رفقة مصالح الدرك الوطني مخططا لتحويل حركة السير من الطريق السيار الى الطريق الوطني رقم 4.
للإشارة، فقد عرف الطريق السيار الجمعة الماضي، اختناقا مروريا، بعد ان تم غلق جزئه الرابط بين بومدفع وخميس مليانة. وتحويل حركة المرور إلى الطريق الوطني رقم 4.
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غلق الطريق بين خميس مليانة وبومدفع في كلا الإتجاهين اليوم وتحويل حركة المرور
غلق الطريق بين خميس مليانة وبومدفع في كلا الإتجاهين اليوم
كما أعلنت مصالح الدرك الوطني، الجمعة الماضي عن غلق الطريق الرابط بين خميس مليانة وبومدفع بولاية عين الدفلى في كلا الإتجاهين.
وأضافت مصالح الدرك عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه تم غلق مؤقت للطريق السيار “شرق_ غرب” في شطره الرابط
بين محول خميس مليانة ومحول بومدفع ولاية عين الدفلى في كلا الإتجاهين بسبب وجود أشغال.
بالمقابل أضافت ذات المصالح، أنه تم تحويل حركة السير في الإتجاهين إلى الطريق الوطني رقم 04 من محول خميس مليانة إلى غاية محول بومدفع.
كما أن أفراد فصيلة الطريق السيار بومدفع بعين المكان لتسهيل حركة السير. داعية إلى تخفيض السرعة لتفادي الحوادث المفاجئة.
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