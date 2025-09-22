جامعة الدول العربية ترحب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم بإعلان بريطانيا وكندا واستراليا الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي تغريدة له على منصة “اكس”، قال أبو الغيط ” أرحب باعتراف المملكة المتحدة وكندا واستراليا بدولة فلسطين المستقلة”.

وأكد أن “هذا الاعتراف يصحح خطأ تاريخياً امتد لسنوات، ويتناغم مع مطالب شعوب تلك الدول بتأييد الحق الفلسطيني الأصيل. في الاستقلال والعيش بكرامة”. مضيفا “نترقب المزيد من الاعترافات الدولية ذات التأثير باكر أيضا”.

وفي بيان للجامعة، وصف أبو الغيط هذه الاعترافات بـ “التاريخية” التي “تفتح مسارا جادا للتسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. على أساس حل الدولتين”.

الاعتراف البريطاني بفلسطين يحمل دلالة كبيرة

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن سلسلة الاعترافات الأخيرة. جنبا إلى جنب الدول التي اتخذت ذات الخطوة العام الماضي وعلى رأسها إسبانيا وأيرلندا والنرويج. تشكل زخما دبلوماسيا ملموسا في اتجاه تجسيد الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن عدد الدول التي اعترفت بفلسطين تجاوز 152 دولة، ومن المنتظر اعتراف عدد آخر من الدول. في سياق المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين. والذي سيعقد في نيويورك هذا الإثنين بمشاركة دولية واسعة، وبرئاسة سعودية فرنسية مشتركة.

ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط إشارته إلى أن الاعتراف البريطاني بفلسطين يحمل دلالة كبيرة. بالنظر إلى الدور الذي لعبته المملكة المتحدة في إقامة دولة إسرائيل بعد الحرب العالمية الأولى. وبما يمثل تصحيحا لأخطاء تاريخية تسببت في معاناة الشعب الفلسطيني لعقود.

بينما قالت دولة الكويت إن إعلان كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا اعترافها بدولة فلسطين. يعد خطوة تعزز فرص السلام في المنطقة وتدعم الجهود الدولية الرامية إلى حل الدولتين.

واعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا في وقت سابق رسميا بدولة فلسطين، في إطار جهد دولي منسق للحفاظ على حل الدولتين.

كما تعتزم عدة دول أخرى مثل فرنسا والبرتغال وبلجيكا الاعتراف بدولة فلسطين اليوم خلال مؤتمر سيعقد في نيويورك. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بموجب قرار اعتمدته الجمعية العامة. بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.

