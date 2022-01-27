جامعة الشلف: إستئناف الأنشطة البداغوجية بداية من يوم الأحد

كشف اليوم، بيان صادر عن مديرية جامعة الشهيدة حسيبة بن بوعلي بالشلف، بأن الأنشطة البداغوجية ستستأنف بداية من يوم الأحد الموافق لتاريخ 30 جانفي2022، وذلك من خلال إجراء الإمتحانات وفق الرزنامة المعلن عنها من قبل نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج.

ويأتي هذا القرار تجسيدا توصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تضمنتها المراسلة رقم 211/ا.ع/ 2022 المتعلقة بإستمرارية مرفق التعليم العالي في ظل التدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، وهذا بعد إجتماع اللجنة المحلية لمتابعة سير السنة الجامعية 2021 / 2022

وأشار ذات البيان، إلى ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية داخل الحرم الجامعي سواء على مداخل الجامعة أو داخلها وذلك بإرتداء الأقنعة الواقية و التباعد بين الأفراد مع فرض الرقابة للوقوف على مدى تطبيق البرتكول الصحي، فضلا عن إرجاء كافة التجمعات والتظاهرات العلمية والثقافية والرياضة إلى إشهار آخر إلى جانب مواصلة عملية التلقيح الحد من نفشي فيروس كورونا.