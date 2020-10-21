جامعة الشلف تنظم أبواب مفتوحة وفق النمط الإفتراضي

شرعت جامعة الشلف في تنظيم عملية الأبواب المفتوحة على الجامعة وفق النمط الافتراضي ابتداءمن تاريخ 15 الى غاية 25 أكتوبر 2020، من خلال توفير مختلف المعلومات حول ميادين التكوينوالشعب والتخصصات المفتوحة

وتأتي عملية تنظيم الابواب المفتوحة هذه السنة حصريا عن بعد، وهذا طبقا للبروتكول الصحي

المعتمد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ستعرف التسجيلات الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2020-2021 نمطا، حيث ستتم عملية التوجيه والتسجيل الأولي والتسجيل النهائي، حصريا،

وفقا للنمط الرقمي.

فعلاوة على أن بعض العمليات كانت تتم سابقا وفق هذا النمط، الا أن هذه السنة ستنظم

أبواب مفتوحة على الجامعة حصريا عن طريق الخط، وسيتم تفعيل آلية الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل،مع إجراء التسجيلات النهائية عن بعد.

كما خصصت جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف بوابة لحاملي شهادة البكالوريا 2020 تهدف إلى تقديم كافة المعلومات و التوجيهات المتعلقة بعملية و رزنامة التسجيلات الجامعية، و كذا كل التفاصيل الخاصةبعروض التكوين المتاحة.

ويتم الولوج اليها من خلال الموقع الرسمي للجامعة ، الذي يتضمن بدوره عدةروابط تسهل عملية التوجيه الالكتروني.

وسيتمكن الطلبةالجدد من تصفح موقع نيابة مديرية الجامعةللتكوين العالي في الطورين الأول و الثاني والتكوين المتواصل و الشهادات،

و كذا التكوين العالي فيالتدرج تحت عنوان www.univ-chlef.dz/vrp حيث يقوم هذا الموقع على التعريف بالمهام المنوطبالنيابة والمصالح المكونة لها بغية تحسين الخدمات البيداغوجية وتقريب الطالب والأستاذ من الإدارةالمركزية في شقها البيداغوجي.

كما تم تعزيز الموقع بكل المعلومات التي يحتاجها حاملي شهادة البكالوريا الجدد من المنشور الوزاريالخاص بالتسجيل الاولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا للسنة الجامعية 2020/2021

وسيتمكن الطلبة من تحميلالمعدلات الدنيا للقبول بكالوريا 2019 كسند مساعد في العملية التوجيهية ، ومطويات إعلامية ومحتوىدراسي للجذوع المشتركة والتعريف بمسارات التكوين المفتوحة بالجامعة في الأطوار الثلاثة ليسانس.ماستر ، دكتوراه

ومن جهة اخرى أطلقت نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجيا بتاريخ 2020/09/16 الصفحة الرسمية الخاصة بها تحت عنوان https://www.facebook.com/vrp.uhbc لإعلام الطالب والأستاذ بمستجدات

الشأن البيداغوجي

ويهدف هذا الإجراء من أجل التواصل وفتح قنوات الحوار مع جميع أطياف الأسرة الجامعية. وقد حققت مندانطلاقتها متابعة واسعة وصلت الى أكثر من 5000 مشترك.

وفي سياق متصل وضعت الجامعة تحت تصرف حاملي شهادة البكالوريا الجدد فضاء افتراضي مساحةًللتفاعل و لضمان اتّصال أفضل وهو عبارة عن منصة للتواصل الخاصة بالتسجيلات الجامعية والتحويلات.