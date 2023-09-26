جامعة العربي التبسي.. إعادة فتح التسجيلات في الدكتوراه

أعلنت جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي، عن إعادة فتح باب التسجيل لطلبة الدكتوراه المسجلين على مستوى الجامعة.

وجاء في بيان الجامعة “تعلم نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتـأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج. كافة طلبة الدكتوراه المسجلين على مستوى الجامعة، عن فتح باب إعادة التسجيل ابتداء من يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 إلى غاية يوم الأحد 08 أكتوبر 2023”.

وأضاف المصدر نفسه، أن ملف التسجيل يودع في ثلاث (03) نسخ أصلية على مستوى القسم المعني. كما يطلب من جميع الطلبة ملأ استمارة طلب إعادة التسجيل عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS-

5Lkcj7M9p5e6k802zbcFRmKUOxFMpy4yPlmWaoSvStX8 Q/viewform?usp=pp_url

وبخصوص ملف إعادة التسجيل يتكون من الوثائق التالية: استمارة طلب إعادة التسجيل في الدكتوراه، نسخة عن شهادة التسجيل أو إعادة التسجيل للسنة الجامعية الماضية (2023/2022)، وصل تسديد حقوق التسجيل (200 د.ج).

كما يتم تحميل استمارة إعادة التسجيل من الموقع الالكتروني لنيابة المديرية. ضرورة ملء استمارات إعادة التسجيل باستعمال جهاز الإعلام الآلي، يضيف البيان.