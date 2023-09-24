جامعة العربي التبسي تتصدر المرتبة الأولى من حيث المشاريع المبتكرة لوسم لابل

كشف نائب مدير جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي الدكتور حفظ الله عبد القادر. خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن مدير الجامعة عن حصيلة اللإنجازات التي حققتها الجامعة .خلال السنة الجامعية 2022-2023 مبرزا دور ومكانة الجامعة في مرافقة الطلبة والاساتذة. الذي أثمر عن تصدر الجامعة للمرتبة الأولى من حيث المشاريع المبتكرة لوسم لابل.

وجاء هذا خلال حفل افتتاح السنة الجامعية 2023-2024، والذي تخللته كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. من جامعة 8 ماي 1945 قالمة، بمحاضرة افتتاحية موسومة بـ” جامعة مبدعة في خدمة جزائر صاعدة”. والإعلان الرسمي عن إفتتاح السنة الجامعية.

وأكد الدكتور حفظ الله عبد القادرـ أن الهياكل البيداغوجية للجامعة تعززت بقطب جديد باسم الشهيد دريد عبد المجيد بولحاف الدير . بطاقة استيعاب 8000 مقعد بيداغوجي، و400 سرير لقطاع الخدمات الجامعية.

من جهته أثنى والي الولاية على الدور الهام الذي تقوم به الجامعة خدمة للتنمية المحلية. من خلال توفير المورد البشري المؤهل للخوض في مختلف مجالات العمل. على اعتبار الجامعة شريك اساسي لايمكن الاستغناء عنه لتحقيق الريادة والنهوض الإقتصادي الفعال. كما اشرف الوالي على تكريم الطلبة المتخرجين والحاصلين على مشاريع مبتكرة وفق القرار 1275. وتهنئتهم بنجاحهم وتفوقهم، متمنيا مزيد من التفوق والنجاح والرقي للجامعة وكافة الكادر التدريسي، مثمنا مجهوداتهم الخادمة لرقي ونهضة الجامعة.

يشار أن حفل الإفتتاح تم تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري وبحضور والي ولاية تبسة خليل سعيد. ورئيس المجلس الشعبي الولائي حمزةتوات، ومرافقة السلطات المدنية والعسكرية للولاية. وومثلا عن مدير الجامعة البروفيسور قواسمية عبد الكريم، الدكتور حفظ الله عبد القادر. وبحضور نواب المدير، عمداء الكليات ومدراء المعاهد، الأمين العام للجامعة، الطاقم التدريسي للجامعة. وممثلي الشريك الاجتماعي للأساتذة والعمال والتنظيمات الطلابية، وبمشاركة الأسرة الثورية للولاية وبحضور ممثلي وسائل الإعلام لولاية تبسة.