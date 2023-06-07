جامعة العربي التبسي تنظم النسخة الأولى من أسبوع توجهات الذكاء الإصطناعي

تنظم جامعة الشهيد العربي التبسي بولاية تبسة من خلال مخبر الرياضيات. الإعلام الآلي والنظم ومخبر البحث في دراسات الإعلام. وبمساهمة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. وكذا الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. النسخة الأولى من أسبوع توجهات الذكاء الإصطناعي.

و يشمل هذا اليوم الدراسي حول الذكاء الإصطناعي في مجال الإعلام والإتصال يوم دراسي حول الذكاء الإصطناعي في مجال الصحة وملتقى وطني حول الذكاء الإصطناعي بين النظري والتطبيقي ومعرض وطني لأحسن المشاريع المبتكرة. والمنجزة من طرف طلبة متخرجين أو مسجلين بمختلف الجامعات الوطنية.

ويمكن الترشح للمشاركة في هذا المعرض من خلال منصة خاصة. على أن يتم فيما بعد وخلال المعرض تكريم أصحاب أحسن ثلاث مشاريع من بين المشاريع المختارة. ورشات تكوينية يقدمها أساتذة مختصين في تقنيات ووسائل الذكاء الاصطناعي. لفائدة طلبة الدكتوراه من جميع الجامعات الوطنية.

بالإضافة إلى محاضرات قيمة يقدمها باحثين مختصين ذوي مستوى عالمي في مجال الذكاء الإصطناعي.

وحسب بيان الجامعة، أكد البروفيسور حكيم بن جنة أستاذ الإعلام الآلي وأحد رؤساء هذه التظاهرة أن قطار الذكاء الإصطناعي. أصبح يسير بسرعة فائقة وستتحكم هذه التكنولوجيا قريبا في كل تفاصيل حياتنا اليومية. والجزائر معنية في أقرب وقت بإعداد إستراتجية وطنية لتطوير البحث في هذا المجال. و أحد أهداف هذا الأسبوع العلمي كما قال هو تقييم وتطوير البحث في هذا المجال على المستوى الوطني.

الذكاء الاصطناعي يكتسح مجالات الإعلام

وفي هذا الصدد اكد البروفيسور رضوان بلخيري أستاذ الإعلام والإتصال ومدير مخبر البحث في دراسات الإعلام قال إن مجال الإعلام والاتصال قد يكون من المجالات التي سيكتسحها الذكاء الاصطناعي خاصة بعد جائحة كورونا حيث سارعت كبرى المؤسسات الإعلامية خطاها لتفعيل فكرة احتضان التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي من أجل الإبقاء على المادة الإعلامية، في زمن بات فيه الذكاء الإصطناعي ينافس مجالات عمل بشرية كثيرة، وليس صناعة الإعلام فقط. لذلك يهدف اليوم الدراسي حول الذكاء الإصطناعي والإعلام الذي سيتضمنه هذا الأسبوع إلى تناول التغييرات المحتملة في المرتكزات الأساسية لصناعة الرسالة الإعلامية في ضوء معطيات الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته.

وفي ذات السياق أكد البروفيسور محمد عمرون أستاذ الإعلام الآلي أن مجال الصحة قد يكون من أكبر المجالات إستفادة من التطورات المتسارعة التي يشهدها الذكاء الإصطناعي كالكشف المبكرعن كل أنواع السرطان لذلك تم تخصيص يوم دراسي خلال هذا الأسبوع يشارك فيه أطباء أخصائيين وباحثين في هذا المجال يتناولون فيه آخر مساهمات الذكاء الإصطناعي في تطويير القطاع الصحي وإمكانيات التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين.

كما قال البروفيسور عبدالله مراومية أستاذ الإلكترونيك هذا الأسبوع العلمي سيتضمن معرضا وطنيا لمشاريع الطلبة المبتكرة بحضور الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين لتشجيع الطلبة على الإبداع والمساهمة في التنمية الاقتصادية بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من تظاهرة Seed Start up الذي نظمه مخبر الرياضيات، الإعلام الآلي والنظم السنة الماضية من خلال معرض لأحسن مشاريع التخرج بجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي.

وأخيرا دعا البروفيسور لعور محمد رضا أستاذ الإعلام الآلي الباحثين، الإعلاميين ،مستخدمي قطاع الصحة والطلبة للمشاركة الفعالة والإستفادة من هذا الأسبوع العلمي الذي ستحتضنه جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي شهر سبتمبر المقبل.