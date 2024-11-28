جامعة العربي بن مهيدي الأولى وطنيا..لهذا السبب

تم تصنيف جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي الأولى وطنيا. من ناحية تقدم الجامعات في البحث العلمي. خارج التخصصات التقليدية،بناء على تصنيف مؤسسة THE Interdisciplinary Science Rankings

وقد احتلت جامعة أم البواقي المرتبة الأولى ،تليها كل من جامعة عين تموشنت و جامعة سيدي بلعباس جامعة خميس مليانة.

فيما احتلت جامعة قالمة المرتبة السادسة. لتليها كل من جامعة المسيلة،جامعة بسكرة،جامعة الأغواط وجامعة سوق أهراس

وجاءت هذه المراتب بناء على تصنيف العلوم متعددة التخصصات. الذي أطلقته مؤسسة THE و هو تصنيف جديد يُقيّم أداء الجامعات. في مجال البحث العلمي متعدد التخصصات للسنوات من 2019إلى 2023.

كما يركز هذا التصنيف على قدرة الجامعات على دمج مختلف التخصصات العلمية لإنتاج أبحاث مبتكرة تعالج مشكلات معقدة وتساهم في تقدم العلوم والمجتمعات.

ويعكس هذا التصنيف مدى تقدم الجامعات في البحث العلمي الذي يتطلب التفكير خارج حدود التخصصات التقليدية، وهو ما يعزز سمعة الجامعات عالميًا ويدفعها لتوفير بيئة بحثية أكثر تطورًا وابتكارًا.