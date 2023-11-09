جامعة المدية تعزي الطالب الفلسطيني محمود كرعوس في استشهاد أفراد من عائلته

قدم مدير جامعة المدية الدكتور جعفر بوعروري، واجب العزاء للطالب الفلسطيني “محمود كرسوع” طالب بكلية التكنولوجيا بجامعة يحي فارس المدية.

وهذا اثر استشهاد اخوه وابن عمه يوم أمس في القصف الذي يشهده قطاع غزة.

هذا وقد شهدت اجواء التعازي تعاطفا كبيرا من طلبة ومن الأسرة الجامعية لجامعة المدية والتي ابانت عن تلاحم كبير والتفاف الجميع على القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلنا في غزة على يد الصهاينة.