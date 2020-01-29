جامعة المسيلة تحتل المرتبة 6 وطنيا في ترتيب ويبومتريكس

أخبار الجزائر
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جامعة المسيلة تحتل المرتبة 6 وطنيا في ترتيب ويبومتريكس
بقلم النهار أونلاين

إحتلت جامعة المسيلة المرتبة السادسة وطنيا في آخر تصنيف عالمي للجامعات “ويبومتريكس”.

وحصدت جامعة المسيلة للمرتبة السادسة وطنيا، من بين أكثر من 80 مؤسسة جامعية جزائرية،  في تصنيف “ويبومتريكس” الصادر شهر جانفي الجاري.

وأفاد بيان صادر عن جامعة المسيلة عن نيل جامعة أحمد بن بلة بوهران للمرتبة الأولى وطنيا في التصنيف، تليها كل من جامعات قسنطينة والجزائر، تلمسان و سيدي بلعباس.

لتحتل بذلك جامعة المسيلة المرتبة 69 إفريقيا وعربيا من بين 1724 جامعة.

كما نالت المرتبة 2622 عالميا من بين أكثر من 30 ألف مؤسسة جامعية عالمية خضعت لذات التقييم في التصنيف ذاته.


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