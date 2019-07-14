جامعة المسيلة تستحدث جوائز مالية لتشجيع الإبتكار والبحث العلمي

إستحدثت جامعة محمد بوضياف في المسيلة بمناسبة نهاية الموسم الجامعي 2018/2019 عدة جوائز مالية لفائدة الأساتذة الجامعيين الباحثين

و كذا الطلبة الباحثين، وكذا إستحداث جائزة خاصة للتميز البيداغوجي للأساتذة، وفق ما أفاد به بيان للجامعة، اليوم الأحد .

وحسب البروفيسور كمال بدراي، فإن إستحداث هذه الجوائز يهدف بالدرجة الأولى من أجل المساهمة في مرئية وترتيب الجامعة على المستوى الوطني والدولي،

ويضيف مدير جامعة المسيلة أن القرار تم إتخاذه خلال إجتماع المجلس التنسيقي التشاوري للجامعة الذي وافق على تخصيص جوائز للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه

الذين قدموا أبحاث علمية أصيلة في مجال الإختراعات بالنسبة لكليات العلوم والتكنولوجيا، الرياضيات، الإعلام الآلي، وعلوم التقنيات الحضرية،

وأبحاث علمية أصيلة في مجلات عالمية صنف “A” بالنسبة لكليات العلوم الإنسانية والإجتماعية المحررة باللغة الإنجليزية، يضيف المصدر.

وتتعلق الجوائز بجائزة الإختراع والتي حدد لها مبلغ بقيمة 20 مليون سنتيم، للحاصلين على براءة إختراع.

وكذا جائزة النشر العلمي الدولي بقيمة 05 ملايين سنتيم، مخصصة للناشرين باللغة الإنجليزية في العلوم الإنسانية والإجتماعية في مجلات صنف “A” 3- .

كما تم تخصيص جائزة للأساتذة الأوائل المساهمين في ترتيب الجامعة وفق تصنيف “google citation”، كما سيتم منح إقامة علمية عالية

المستوى بالخارج لمدة 15 يوم شاملة التكاليف، لكل أستاذ فائز في إحدى الجوائز الثلاث، وفق ذات المصدر .

وحسب الدكتور الهاشمي بن واضح نائب مدير الجامعة المكلف بالتعاون والعلاقات الخارجية فان الجوائز ستوزع خلال حفل إختتام السنة الجامعية

مشيرا إلى أن جامعة المسيلة تعد من بين أحسن الجامعات الوطنية خصوصا بعد تصنيفها مؤخرا بالمرتبة الأولى وطنيا حسب تصنيف مجلة التايمز العالمية،

نظرا للإمكانيات البيداغوجية والبحثية التي توفرها الجامعة للباحثين في مختلف المجالات،

وأوضح أن جامعة المسيلة شهدت قفزة نوعية في عدد الإتفاقيات المبرمة على المستوى الوطني مع الشركاء الإقتصاديين،

بحيث بلغت 15 إتفاقية تعاون وشراكة ممضاة، نتج عنها توظيف أكثر من 120 طالب متخرج خلال سنة 2018،

وأن الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات العالمية بلغت 40 إتفاقية مع جامعات عالمية معروفة، يضيف ذات المتحدث .