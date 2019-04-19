جامعة المسيلة تمضي 13 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية وتوظيف 120 متخرج

كشف مدير جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كمال بداري، عن توقيع الجامعة لـ13 اتفاقية مع المؤسسات والشركات الإقتصادية.

وقال مدير الجامعة بأن هذه الإتفاقيات تدخل في إطار تجسيد مشروع الجامعة 2017/2022، والتي مكّنت من توظيف 120 متخرج

من طلبة الجامعة في مختلف التخصصات، على أن تشمل الإتفاقيات أكثر من 50 شركة ومؤسسة في آفاق 2022.

وأوضح كمال بدراي على هامش توقعيه لاتفاقية تعاون وشراكة مع الرئيس المدير العام لشركة “مغرب بايب”، بأن هذه الشركة المتخصصة

في إنتاج أنابيب بألياف زجاجية، الخير بعلي بحضور إطارات الجامعة والشركة، حسب بيان لـ”كناس”، فإن الاتفاقية تتضمن توظيف الطلبة الأوائل

في تخصصات ذات علاقة بالشركة، وكذا ربط مشاريع البحث باحتياجات ومشاكل الشركة، بالإضافة إلى فتح عروض ماستر مهني بين الطرفين.

وتشارك مخابر البحث العلمي والأساتذة الباحثين أيضا بناء على الإتفاقيات المبرمة، في حل مشكلات الشركة.

كما تضمن من جهة أخرى الشركة تربصات مهنية للطلبة المقبلين على التخرج، وتكوين إطارات الشركة بمركز التعليم المكثف للغات بالجامعة.