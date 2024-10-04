جامعة المسيلة تُصدر عددا جديدا من مجلة أبحاث “الميديا الجديدة”

صدر مؤخـرا، العدد 18 من “مجلة بحوث ودراسات في الميديا الجديدة”، الصادرة عن مخبر بحوث ودراسات في الميديا الجديدة بقسم علوم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد بوضيـاف بالمسيلة.

وتناول العدد الجديد، مقالات وأبحاث لعدد من الباحثين من مختلف الجامعات.

وحسب البروفيسورة سعاد ولد جاب اللهـ، فإن مجلة بحوث ودراسات في الميديا الجديدة تُعنى بنشر الأبحاث والدراسات الجادة والتي تتمتع بالأصالة العلمية باللغات العربيّة، الإنـجليزية والفرنسية في مجال علوم الإعلام والاتصال.

بالإضافة، إلى كل المجالات ذات الصلة في مختلف التخصصات الاجتماعيّة والفلسفيّة، والتاريخية والأنثروبولوجيّة. واللسانيّة تضيف المتحدثـة.

وتهتم المجلة ببحث ودراسة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الإعلام والإتصال.

وأشار مدير نشر المجلة البروفيسور محمد دحماني أن المجلة تهتم ببحث ودراسة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الاعلام والاتصال والمتعلقة بمجال الاهتمام الرئيسي فيها “الميديا الجديدة”.

وكذا الأبحاث البينيّة المتعلقة بالمجالات المعرفيّة التي تتقاطع اهتماماتها بعلوم الإعلام والاتصال.

مشيرا إلى أن رهان فريق المجلة قريبا الوصول بها الى مصاف المجلات العلمية المتخصصة. وتصنفيها ضمن المجلات الجزائرية صنف ب وإدراجها ضمن مختلف قواعد البيانات الدولية على غرار معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي “ارسيف”.

ويضيف البروفيسور محمد دحماني أن الوصول إلى رهان التصنيف الدولي لا يتأتى إلا من خلال التقيد التام بمبادئ النشر المتعارف عليها. والتحكيم الرصين لمقالاتها مع الحرص على النشر باللغة الانجليزية. وهو ذات الرهان التي تصبو إليه وزارة التعليم العالي في استراتيجية مرافقة تجويد المحتويات العلمية والبحثية المنشورة.