جامعة المسيلة خارج تصنيف المجلات الجزائرية لسنة 2024.

أحدث التصنيف الأخير للمجلات الجزائرية المصنفة ضمن التصنيف (B) والذي كشفت عنه المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي صدمة كبيرة لدى مكونات الأسرة الجامعية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة حيث لم تصنف أي مجلة علمية تصدر عن كليات ومخابرالبحث بالجامعة حيث تصدر (32) مجلة والتي من ضمنها(14)مجلة منصنفة في تصنيف (c).

كما سجلت جامعة المسيلة تراجعا في الترتيب العام في أخر التصنيف العالمي SCImago(هو تصنيف إسباني للمؤسسات البحثية والأكاديمية و يعد من أهم التصنيفات العالمية ) ،حيث تراجعت الى المرتبة (19) في تصنيف سنة 2024 بعدما كانت تحتل المرتبة(15)في تصنيف سنة2023 والمرتبة (16)في تصنيف2022.

وفي ذات السياق تذيلت جامعة بالمسيلة الجامعات الجزائرية في آخر التصنيفات الدولية والتي كان أخرها تصنيف “المستودعات الرقمية” والتي أعلن عنها الموقع الإسباني الشهير webometrics من المرتبة الأولى وطنيا إلى المراتب الأخيرة.كما ترجع ترتيبها في التصنيف العام للموقع الاسباني الشهيرwebometrics الى المراتب 12و13 العام المنصرم بعد كانت تحتل المراتب الاولى في السنوات السابقة.

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