جامعة الوادي تحقق الريادة في براءات الإختراع

حققت جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، الريادة وطنيا في مجال براءات الإختراعات العلمية بـ100 براءة إختراع.

وكشف مدير الجامعة، البرفسور عمر فرحاتي، في ندوة جامعية خاصة بالموضوع. أن 20 براءة اختراع من الـ 100 سجلت خلال شهر جانفي لسنة 2023، مؤكدا أن ذلك يعود لجهود مشتركة بين جميع فواعل الأسرة الجامعية

من جهته أكد مدير المركز الجزائري للملكية الصناعية عبد الحفيظ بلمهدي. أن جامعة الوادي قفزت في مدة 10 سنوات للريادة في مجال براءات الاختراع

وفي لقاء مع إذاعة الجزائر من الوادي والمغير، كشف مدير حاضنة الأعمال بجامعة الشهيد حمه لخضر. تسجيل ما يزيد عن 400 مشروع على مستوى الحاضنة منها الـ 100 براءة اختراع الجديدة. كما أكد أن أغلبها تخص قطاعات الفلاحة والصناعة الطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي

ومن المنتظر أن تعرض هذه البراءات على قطاع الأعمال لتحويلها لمشاريع استثمارية كبرى. لأنها تعد ثروة حقيقة بديلة للنفط من خلال ما تساهم به في النهوض في شتى القطاعات الحيوية التي تحتاجها التنمية في الجزائر خصوصا الفلاحة والصناعة.