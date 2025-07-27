جامعة باب الزوار تُحصي 11 براءة اختراع تحصل عليها طلبة وأساتذة

كشف مدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا لباب الزوار. جمال الدين أكراتش، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنه تم إحصاء 11 براءة اختراع تحصل عليها طلبة وأساتذة مؤطرين بالجامعة خلال سنة 2025.

و أوضح نفس المسؤول، خلال حفل تكريمي نظم على شرف طلبة من حاملي براءات اختراع في الكيمياء، أن جامعة هواري بومدين. للعلوم والتكنولوجيا لباب الزوار “أحصت 11 براءة اختراع في عدة تخصصات تحصل عليها عدد من طلبتها وكذا أساتذة مؤطرين خلال سنة 2025”.

ويتعلق الأمر- يضيف أكراتش- بمشاريع في تخصصات تشمل عدة مجالات.سيما في “الفيزياء والكيمياء والهندسة الميكانيكية والكهربائية. ما يسمح لهؤلاء الطلبة باستحداث مؤسسات ناشئة”.

وفي ذات السياق، أبرز المدير مساعي الجامعة من أجل “تشجيع الطلبة من أجل الاقبال على مجال المقاولاتية والابتكار. من خلال تخصيص فضاء مدعم بكل الهياكل و الوسائل الضرورية لمرافقة الطلبة في هذا المجال”.

كما أشار أكراتش بالمناسبة إلى أنه “تم خلال سنة 2025 برمجة استحداث 15 مشروع مؤسسة ناشئة. من طرف عدد من الطلبة.من بينها 8 مشاريع تم إطلاقها