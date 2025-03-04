جامعة باتنة 1 تتحصل على براءتي اختراع جديدتين

تحصلت جامعة الحاج لخضر باتنة 1، على براءتي اختراع جديدتين، حسب خلية الإعلام والاتصال لذات الجامعة.

وفي تصريح لـ “وأج”، أكّد مسؤول الخلية الدكتور مراد ميلود، أن العملية تندرج في إطار براءات الاختراع. التي يمنحها المعهد الجزائري للملكية الصناعية للمشاريع المتفردة وسلمتا لمركز دعم التكنولوجيا والابتكار لجامعة باتنة 1.

وأضاف المتحدث، بأن براءة الاختراع الأولى التي تحصلت عليها الباحثة رانية بوقفة تتعلق بمشروع (أكوا بلوم). و يتعلق بتصفية المياه المستعملة الناتجة عن النشاطات الصناعية باستعمال نفايات غذائية عن طريق التخثر. على أساس بكتين التفاح أو الحمضيات.

أما براءة الاختراع الثانية التي تحصل عليها الفريق المتكون من الأساتذة الباحثين أسماء تيماقولت. وياسين النوي وبريزة زيتوني فيخص -وفق المصدر- صناعة الجولي (الجيلاتين) من مستخلص عصير التين الشوكي ومركز مادة التمر.

ويصبح بذلك في رصيد جامعة باتنة حاليا 3 براءات اختراع حيث تحصلت على الأولى العام الماضي. وتخص المجال الغذائي من خلال استبدال حافظ أكسدة صناعي بحافظ أكسدة طبيعي انطلاقا من مخلفات عصر الزيتون. واستخدامه في منتوج غذائي (مادة المارغرين) للدكتورة راضية فرحات وهي أستاذة علم الغذاء. ورئيسة قسم تكنولوجيا التغذية بمعهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية، حسب المصدر نفسه.

ويذكر أن براءات الاختراع الثلاث تم تسجيلها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ومدتها 20 سنة. وفق المصدر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور