جامعة باتنة 2: إنشاء مخبر جديد للتكنولوجيات المتقدمة والأنظمة الذكية

في إطار دعم وترقية البحث العلمي وتعزيز ديناميكية الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي. صدر القرار رقم 318 المؤرخ في 24 ماي 2026. والمتضمن إنشاء مخابر بحث جديدة لدى بعض مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن.

وكانت من بين هذه المؤسسات التعليمية جامعة باتنة 2 الشهيد مصطفى بن بولعيد باعتماد مخبر بحث جديد يحمل اسم “التكنولوجيات المتقدمة والأنظمة الذكية”. ويأتي هذا الإنجاز في اطار مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال توفير فضاءات بحث متخصصة تعنى بتطوير مشاريع مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأنظمة الذكية، والتكنولوجيات الحديثة. بما يسهم في الرفع من جودة البحث العلمي وتعزيز مكانة الجامعة ضمن المشهد الأكاديمي الوطني.

كما ينتظر أن يشكل هذا المخبر إضافة نوعية لمسار البحث العلمي بالجامعة، وفضاء محفزا للباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه. بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون العلمي والإنتاج المعرفي.